RMC SPORT - Bianchi: "Milan non è ancora da Champions"

Walter Bianchi, ex giocatore del Milan, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Olympiacos-Milan: "Servono venti minuti di fuoco da parte dei rossoneri. Tra l'altro il Milan non sta giocando male ma forse ha traccheggiato troppo sotto porta. Questo è un momento delicato non solo per il Milan ma per tutte le squadre italiane impegnate in Europa. E' stata una settimana balorda per tutti. Mi auguro che il Milan riesca a riprendere la partita perché Gattuso sta dando tanto a questo Milan nonostante una squadra con tanti problemi".

In queste partite in teoria i giocatori come Higuain si dovrebbero prendere la squadra sulle spalle, ma non è così stasera?

"E' legato anche al temperamento che lui ha. E' stato abituato a giocare in squadre migliori, si è calato in questa realtà ma spesso la sua rabbia lo ha penalizzato un po'. Rimane però uno dei giocatori migliori in questo Milan".

Il Milan è attrezzato per arrivare tra le prime quattro in campionato?

"Sono felicissimo per come si stanno comportando ma non credo possa stare tra le prime quattro se non per la grinta di Gattuso. Le qualità però non sono eccelse e secondo me il Milan sta facendo più di quelle che sono le reali capacità".