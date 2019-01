RMC SPORT - Canovi: "Higuain, non bello il suo comportamento"

Dario Canovi, esperto procuratore, ha parlato dei principali temi di calciomercato a RMC Sport Live Show.

Su Higuain e il possibile sostituto Piatek

"Piatek fa gol. Li sa fare ed è bravo, anche a farne di difficili. Credo sia un centravanti che noti poco ma che lo vedi sul tabellino dei marcatori. Higuain? Non sarà un’operazione semplice da fare la sua cessione al Chelsea. Sarà difficile anche per il Milan trovare il sostituto. Non sta succedendo qualcosa di bello, ossia vedere i capricci di Higuain per andare via. Non è bello per lo sport".

Su Paquetà

"Ha fatto vedere di essere un giocatore importante. Leonardo difficilmente sbaglia sui brasiliani e non solo. Ha fatto un ottimo acquisto il Milan".