RMC SPORT - Cardone: "Il Milan ha un'anima. Europa importante"

Giuseppe Cardone, ex giocatore del Milan, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo tra Olympiacos e Milan: "Le prove di maturità sono ad ogni partita perché ogni match è importante anche se quello di stasera ha un valore particolare perché per il Milan l'Europa League ha un valore importante anche per rilanciarsi in un panorama europeo. Bisogna dare il massimo in questa competizione, come sta facendo il Milan".

Alla rosa del Milan manca qualcosa per puntare ad un posto in Champions nella prossima stagione?

"Gattuso ha fatto un ragionamento serio: qualsiasi allenatore deve tirare fuori il massimo da ciò che ha e lui lo sta facendo. E' chiaro che il Milan non ha la rosa della Juventus ma con tutte le difficoltà del caso Gattuso sta facendo e lo dimostra Bakayoko. Il Milan oggi ha un'anima e questo è un aspetto molto importante. E' una squadra che ha una sua idea".