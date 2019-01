RMC SPORT - Francioni: "Milan-Fiorentina, che acquisti Piatek e Muriel. Higuain sembrava il colpo della scorsa estate ma qualcosa non ha funzionato"

Federico Francioni, procuratore, ha parlato a RMC Sport Live Show del mercato invernale appena concluso: "Si sono rinforzate le piccole che lottano per non retrocedere. All’Inter è scoppiata la grana Perisic, ma era difficile da sistemare, la Juve ha fatto il difensore per la partenza di Benatia. La Fiorentina ha messo a segno il colpo con Muriel, la pari del Milan con Piatek. Higuain? Sembrava il colpo della scorsa estate ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ha voluto andare da Sarri, che lo ha sempre valorizzato. L’esborso per Piatek è stato importante, ma Piatek ha fame e voglia. Farà un sacco di gol".