Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto a RMC Sport ha parlato di Gianpiero Gasperini, indicandolo come possibile sostituto di Gattuso sulla panchina rossonera: " Gasperini non lo vedo in Nazionale, è uno che si prepara settimana per settimana. È l'uomo giusto per il dopo Gattuso in casa Milan".