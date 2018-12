RMC SPORT - Marani: "Cutrone si è conquistato tutto da solo"

Matteo Marani, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Patrick Cutrone: "Cutrone è stato obbligato a crescere in fretta ma si è conquistato tutto da solo. Pinamonti mi piace molto come giocatore. Credo possano essere gli attaccanti azzurri del futuro ma non sarà facile. Il primo, per ritagliarsi uno spazio nel Milan, ha dovuto fare cose incredibili ma rischia sempre di essere il primo panchinaro mentre il secondo ha dovuto cambiare posizione per vedere il campo. Per un centravanti la continuità è decisiva, se non c'è tutto diventa difficile. Poi resta il fatto che questa doveva essere la Nazionale di Balotelli. Invece ci siamo trovati con un vuoto enorme. E qui rientra il discorso delle persone che ti stanno intorno e penso che la carriera di Balo sia stata buttata via in maniera colpevole".