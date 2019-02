RMC SPORT - Sconcerti: "Piatek meglio di Higuain. Paquetà migliora ogni squadra"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha analizzato il sabato di Serie A: "Higuain non è mai stato il problema del Milan, ma ora la squadra ha trovato una sua quadratura ed è cresciuta molto. Piatek oggi è un centravanti con un rendimento migliore di Higuain e Paquetà è un calciatore capace di migliorare ogni squadra. Il Milan è una buona squadra, non travolgente ma costante".

L'Atalanta non è abituata a lottare per il quarto posto ma sapranno rialzarsi da questa batosta?

"Certamente sì. L'Atalanta sino ad ora ha perso 8 partite, una ogni tre, dunque è una squadra molto chiara. Gioca bene ma ha questo tipo di limite e il Milan è meglio dell'Atalanta. La squadra di Gasperini gioca meglio di quasi tutte le squadre ma ce ne sono cinque o sei più forti. L'Atalanta ha nettamente qualcosa in meno per puntare alla Champions League mentre ha qualcosa in più per puntare all'Europa League".