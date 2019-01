RMC SPORT - Serafini: "Gara complicata anche per il Napoli. Paquetà acquisto eccellente, Piatek ha fame"

Luca Serafini è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nei minuti antecedenti a Milan-Napoli.

Sulla gara: "Sarà un match complicato anche per il Napoli, il Milan sbaglia difficilmente queste gare ultimamente. Magari non è sempre bellissimo da vedere ma mi aspetto un po' di entusiasmo, arriva da partite importanti. In questo turno stasera il Milan può rischiare qualcosina".

Su Higuain e Piatek: "Uno dei primi a dire che voleva andare via è stato Higuain, non è stato difficile venirne a conoscenza. Lui al Milan non ci sarebbe mai venuto come scelta, si è trovato scaricato dalla Juve e le porte chiuse al Chelsea. Aveva solo il Milan. Venire a 31 anni in un club ragionevolmente per una stagione o due non sarà competitivo ad alti livelli non l'ha mai metabolizzato. E' sempre stato troppo sopra le righe dall'inizio, il suo rendimento è stato basso. Prendere un ragazzo di 23 anni che ha fame, a questo punto della stagione, difficilmente farà peggio di questo Higuain. E' vero che l'Higuain che abbiamo conosciuto è più forte di Piatek però in questo momento storico dei due mi va strabene Piatek".

Su Paquetà: "Quelli che la gente chiama fronzoli, lui non ne ha mai fatto uno per il gusto di farlo. Anche la famosa bicicletta a Genova è stata fatta per superare l'uomo. Ha dimostrato una grande maturità, gioca in mezzo al traffico, con determinazione ed autorevolezza, le prende e le dà, deve crescere e capire ma la base è eccellente, molto più di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo un 10 funambolico, invece sta bene in mezzo al campo, mi sembra un eccellente acquisto".