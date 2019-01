RMC SPORT - Zamparini: "Supercoppa? Polemica costruita, il problema non si risolve spostando una partita"

Maurizio Zamparini, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua sulla question Supercoppa: "Non ho seguito molto la vicenda. Forse un po' di clamore visto che non si gioca. Il calcio ora fa queste partite per business. Cosa si è andati a fare? Si sa com’è l’Arabia, la ritengo una polemica costruita e da non approfondire. Il problema non si risolve spostando la partita di calcio. Riguarda il come gestiscono la politica in quel Paese. Se fossi stato nelle Istituzioni del calcio, questa cosa sarebbe stava vista prima".