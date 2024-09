Rodri infortunato, il City pensa anche a Samuele Ricci per sostituirlo

La stagione del Manchester City ha subito quello che potrebbe essere un grande scossone: l'infortunio al ginocchio che terrà fuori dal campo Rodri da qui fino a giugno. Il centrocampista spagnolo, infortunatosi nella gara di Premier League contro l'Arsenal, starò fuori per tutto l'anno e lascerà Guardiola senza uno dei giocatori migliori della rosa, senza dubbio quello più cruciale per gli equilibri della squadra Campione di Inghilterra. In questo contesto i Citizens andranno sicuramente a caccia di un sostituto.

Oggi Tuttosport sottolinea che la squadra di Manchester è disposta a fare pesca anche in Italia: nel mirino ci sarebbe l'ex Milan Hakan Calhanoglu anche se è un'operazione difficile per gennaio così come Ederson dell'Atalanta. Il nome nuovo, però, riferito tramite un'indiscrezione del The Guardian sarebbe quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino che si è preso la Nazionale e che secondo il CIES è il secondo al mondo nel suo ruolo per possesso sotto pressione. Il calciatore è stato più volte accostato al Milan.