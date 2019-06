Patrik Schick potrebbe sbarcare in Ligue 1 nella prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net, il Marsiglia avrebbe chiesto informazioni per l'attaccante ceco. Il club di Villas-Boas vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, con i giallorossi che avrebbero aperto alla cessione.