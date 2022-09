Roma, El Shaarawy e Kumbulla out un mese: rientro previsto ad inizio ottobre

MilanNews.it

Non arrivano buone notizie per José Mourinho e la sua Roma sul fronte infortunati. Infatti, gli esami a cui sono stati sottoposto Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla hanno evidenziato lesioni muscolari: al muscolo psoas della coscia sinistra per l’attaccante e al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore. Entrambi dovrebbero restare ai box per circa un mese, il rientro è previsto per il 2 ottobre in occasione della partita di campionato contro l’Inter.