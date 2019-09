Roma Femminile, Soffia: "Nessun ridimensionamento ma dobbiamo imparare dai nostri errori"

Angelica Soffia ha parlato in in zona mista ropo la sconfitta contro il Milan: "Non ci aspettavamo il risultato, l'avevamo preparata bene ma penso che dobbiamo automatizzare un po' tutto. Cercheremo di migliorare la prossima volta. Manca un po' di voglia, potevamo fare meglio davanti alla porta, ci mancano quei minuti che ci possono dare di più. Abbiamo preso tre gol che non meritavamo, siamo state prese un po' così, credo che dovevamo reagire meglio, ci siamo abbassate troppo dopo il gol subìto. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Dovevamo stare più attente in mezzo all'area. Ridimensionate? No, gli obiettivi rimangono gli stessi, dobbiamo rialzare la testa".