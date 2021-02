Roma-Milan, Calhanoglu è chiamato a una grande prova dopo un periodo di appannamento

Il momento no del Milan sta coincidendo con un periodo di appannamento anche di Hakan Calhanoglu. Le voci sul rinnovo che tarda ad arrivare, e una condizione fisica non ottimale, hanno fatto sì che il turco nell’ultimo periodo, risultasse essere non brillante. Anzi, Calhanoglu nelle ultime partite è spesso fra i peggiori in campo, e domani, è chiamato al riscatto. Tutto il Milan si aspetta da Calhanoglu un ritorno alle ottime prestazioni messe in mostra nel girone d’andata. Il 10 rossonero è uno dei punti di forza su cui si basa tutta la manovra del Diavolo. Un risultato positivo domani sera contro la Roma, può dipendere molto dalla sua prestazione.