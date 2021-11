Roma-Milan, Casarin: "Hernandez non era da rosso"

Dalle pagine del Corriere della Sera, Paolo Casarin ha analizzato gli episodi da moviola di Roma-Milan. Per quanto riguarda l’espulsione di Theo Hernandez nella ripresa per doppia ammonizione, l’ex arbitro sottolinea come l’intervento del terzino francese su Pellegrini sia stato "preceduto da un fallo per il Milan" (Felix su Krunic) non fischiato, però, da Maresca. Si tratta di un errore pesante, che ha di fatto costretto i rossoneri a giocare in dieci uomini per oltre mezzora.