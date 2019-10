Sono evidenti le difficoltà del Milan in questo avvio di stagione. I rossoneri, dopo nove giornate, si trovano al dodicesimo posto in classifica con solo 10 punti guadagnati. Con quello di stasera sono già due gli scontri diretti persi dal Milan in Serie A: dopo il 2-0 subito dall'Inter nel derby questa sera è arrivata la sconfitta per 2-1 contro la Roma.