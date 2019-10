Roma-Milan, meglio il primo tempo

La difesa del Milan, con le due reti subite ieri sera, decisiva quella di Zaniolo contro la Roma, è "salita" a quota 13 gol incassati in nove gare di campionato. Il dato da analizzare riguarda il periodo all'interno di una partita in cui i rossoneri subiscono con maggiore frequenza reti dagli avversari: il secondo tempo.



Nelle seconde frazioni dei 9 match fin qui disputati in Serie A, il Milan ha infatti incassato ben 10 reti. L'analisi non è semplice. Nel calcio di oggi, il secondo tempo cambia in maniera particolare le partite e potrebbe esserci una difficoltà della squadra a percepire i momenti di maggiore pericolo e quelli in cui la partita cambia e bisogna quindi cambiare approccio alle varie azioni e atteggiamento complessivo in campo. Al netto degli errori individuali che, come ha detto Stefano Pioli nel dopo-partita di Roma, stanno incidendo non poco sui risultati del Milan.



In ogni caso alla fine dei nove primi tempi di questo campionato, il Milan aveva in classifica 12 punti, che potevano essere 13 se non avesse subito la seconda rete di Zaniolo a Roma. A fine gara i punti scendono a 10. Le partite in cui il secondo tempo ha "peggiorato" il risultato del primo tempo sono ben quattro: in trasferta contro Udinese e Torino, in casa contro Inter e Lecce.



Ci sono anche due gare invece in cui, dal punto di vista del punteggio, la situazione fra prima frazione e ripresa del gioco, è migliorata: dal pareggio alla vittoria a Verona, dalla sconfitta alla vittoria a Genova. Le partite che non hanno cambiato volto fra primo e secondo tempo sono invece quelle di San Siro, ovvero la vittoria contro il Brescia con il gol di Çalhanoğlu in apertura e la sconfitta contro la Fiorentina che si era già delineata nel primo tempo.