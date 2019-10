Roma-Milan: operazione aggancio nel (buon) segno di Pioli

Operazione aggancio. È l’obiettivo prefissato in casa Milan, visto che sono proprio tre i punti che separano i rossoneri dalla Roma in classifica. E che l’ospite meneghino sia da prendere con le pinze lo dicono anche i numeri. Il club capitolino, infatti, è quello contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A (74). Non solo: gli uomini guidati da Stefano Pioli sono imbattuti da tre partite contro i giallorossi in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio) e non infilano quattro match consecutivi senza sconfitte negli incroci con la Roma dal 2005 nella competizione.