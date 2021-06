Roma, Mourinho chiama Sergio Ramos in giallorosso

Sergio Ramos potrebbe giocare in Serie A, non al Milan ma alla Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, José Mourinho starebbe pensando al grande colpo di mercato. Approdando in Italia, lo spagnolo potrebbe sfruttare le agevolazioni fiscali introdotte nel 2017 e nel 2019. Se il difensore, ad esempio, accettasse un ingaggio da 7,5 milioni a stagione per due anni, il club giallorosso pagherebbe al lordo circa 10 milioni e non 15.