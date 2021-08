Roma, Mourinho: "Non abbiamo quell'esperienza come il Milan con Giroud e Ibra"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Come squadra sappiamo che non abbiamo la rosa più forte del mondo, però nessuno può proibirci di vincere la prossima partita". Lo ha detto Josè Mourinho nell'intervista rilasciata ai canali del club. Lo Special One ha poi spiegato che tipo di mentalità vorrebbe vedere per la sua Roma. "Sicuramente perderemo delle partite, ne pareggeremo altre, ma vogliamo affrontare ogni gara con la sensazione di poter vincere il match - ha spiegato -. Non abbiamo quell'esperienza con giocatori di 30-33-35 anni, come la Juve con Cristiano Ronaldo o il Milan con Giroud e Zlatan. Non abbiamo questo, però, a livello potenziale, con i miei ragazzi io non potrei essere più felice". (ANSA).