Roma, Pellegrini vuole restare. Dopo l'Europeo possibile anche il rinnovo

Analizzando la situazione dei due possibili eredi di De Rossi alla Roma per indossare la fascia di capitano, il Corriere dello Sport sottolinea come in questo momento sia quella di Lorenzo Pellegrini la posizione più salda rispetto a quella di Florenzi. Il tutto, nonostante la scure della clausola rescissoria da 30 milioni presente sul contratto del centrocampista.

Rinnovo e adeguamento - Fonseca - si legge - lo ha già indicato come uno dei punti fermi della ricostruzione, perciò non ci dovrebbero essere dubbi sul suo futuro a Trigoria. Di ritorno dall'Europeo Under 21, Pellegrini incontrerà i dirigenti per ribadire la sua intenzione di restare alla Roma. E magari anche di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2022) con un adeguamento di stipendio che consenta alla società di eliminare o almeno alzare la clausola.