Il contratto di Giacomo Bonaventura con il Milan è in scadenza e il club di via Aldo Rossi non sembra intenzionato ad offrirgli il rinnovo. In estate, il giocatore andrà via e approderà in un'altra squadra a parametro zero: secondo il Corriere della Sera, la Roma è al lavoro per provare a portarlo in giallorosso.