MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre al Milan e al Tottenham, ci sarebbe anche un altro clun di Premier League che avrebbe messo nel mirino Nicolò Zaniolo, vale a dire il Newcastle che avrebbe fatto un tentativo, ricevendo per il no della Roma in quanto anche i Magpies hanno proposto un prestito con riscatto condizionato. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.