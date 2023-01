Roma, Zaniolo assente a Trigoria senza permesso

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il caos intorno a Nicolò Zaniolo sembra non fermarsi. Il giocatore, ancora a La Spezia con i genitori, questa mattina non si è presentato a Trigoria per l'allenamento, senza avere il permesso del club. Solamente l'assenza di ieri, infatti, era stata concordata con la società. Nella rifinitura di oggi c'è stata comunque una buona notizia: quella legata a Wijnaldum che oggi ha svolto per la prima volta l'intero allenamento con il resto della squadra. (ANSA).