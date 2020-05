Alessio Romagnoli ha disputato 2340 minuti complessivi in 26 partite, disputate tutte per intero. Questo primato gli vale il titolo di stakanovista della Serie A insieme a Thomas Strakosha, Juan Musso, Bartlomiej Dragowski, Etrit Berisha e Stefano Sabelli. Solo Sabelli, come il capitano del Milan, è un calciatore di movimento.