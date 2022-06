Romagnoli richiesto da Sarri. Ma si inseriscono Fiorentina e Valencia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro del capitano del Milan Alessio Romagnoli, in scadenza con la società rossonera al termine di questo mese, pare ormai essere lontano da Milanello dove ha vissuto sette stagioni coronate dal trionfo in campionato di quest'anno. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, sulle tracce di Romagnoli ci sarebbe sempre la Lazio, squadra per cui il calciatore non ha mai nascosto la sua simpatia. In particolare l'attuale capitano del Milan sarebbe stato richiesto esplicitamente da Sarri che va verso il rinnovo con i biancocelesti. La Lazio però deve stare attenta agli inserimenti di possibili pretendenti come Fiorentina e Valencia, di cui il Messaggero registra l'interessamento.