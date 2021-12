Alessio Romagnoli ha completato 797 passaggi in stagione con la maglia del Milan. Il difensore centrale rossonero ha ultimato 600 passaggi in Serie A e 197 in Champions League. Meglio di lui in rossonero hanno fatto soltanto Tomori, al comando della classifica con 1025 passaggi riusciti, Kessie (830) e Theo (823).