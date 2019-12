Alessio Romagnoli, sempre titolare e mai sostituito in stagione, ha accumulato 1350 minuti in campionato, ovver un en-plein. Come lui solo altri 22 giocatori in Serie A: Skriniar, Brozovic, Milenkovic, Bonucci, Strakosha, Izzo, Radu, Audero, Musso, Dragowski, Kolarov, Joao Pedro, Sirigu, Skorupski, Murru, Handanovic, Sepe, Berisha, Gabriel, Faraoni, Lucioni, Silvestri.