Romagnoli: "Udinese perdeva tanto tempo dopo l'1-1, ci aspettavamo qualche minuto di recupero in più"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a MilanTv, Alessio Romagnoli ha commentato così il pareggio con l'Udinese: "Pensavamo e speravamo in qualche minuti in più di recupero, loro hanno fatto la loro partita e perdevano tanto tempo, soprattutto dopo l'1-1; speravamo qualcosa in in più ma non è un alibi. Dispiace per il risultato perché siamo andati in vantaggio ma non siamo stati bravi a mantenerlo".