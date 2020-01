Alessio Romagnoli, in campo anche a Brescia, ha giocato per intero la sua ventunesima gara consecutiva in campionato, proseguendo con l'enplein di minutaggio (1980' complessivi). Il capitano rossonero non aveva mai giocato 21 partite di fila in carriera: al massimo era arrivato a 16 nella stagione 2014/15 quando giocava in prestito alla Sampdoria.