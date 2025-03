Romeo Beckham presente a San Siro per Milan-Como

Ieri pomeriggio il Milan è riuscito a trovare la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, in casa contro il Como. Come contro il Lecce una settimana fa e come accaduto anche nella gara di andata a gennaio, anche ieri i rossoneri hanno vinto in rimonta. Vantaggio Lariano nel primo tempo con Da Cunha e tutto ribaltato nella ripresa grazie ai due top player del Diavolo, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Tra gli spettatori presenti ieri a San Siro c'era anche il figlio di una vecchia conoscenza rossonera, ex stella del calcio mondiale. Sugli spalti, insieme alla sua fidanzata, era presente Romeo Beckham, ex calciatore e figlio di David Beckham. Il classe 2002 ha postato una foto sul suo profilo Instagram: un selfie a San Siro insieme alla sua dolce metà.