Romero ha le idee chiare: "Milan, voglio restare. Qui posso imparare tanto"

Dopo l'amichevole contro il Real Madrid, in cui ha anche segnato con un bellissimo sinistro da fuori area, Luka Romero, arrivato questa estate al Milan a parametro zero dalla Lazio, ha dichiarato: "Se voglio restare o andare a giocare? Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto. Gol alla Dybala? Ho calciato come so fare io…” riporta gazzetta.it.