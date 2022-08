Rooney attacca Mbappe: "Mai visto un ego più grande"

MilanNews.it

Wayne Rooney, leggenda del calcio inglese e oggi allenatore del DC United, ha attaccato Kylian Mbappé. Il francese, nel corso della partita contro il Montpellier ha battibeccato con Neymar per battere un calcio di rigore. Pochi minuti prima proprio Mbappé aveva fallito dal dischetto e al momento dell'assegnazione di un'altra massima punizione ha voluto rimediare. Per la cronaca il rigore lo ha poi calciato (e trasformato Neymar). Nell'avvicinarsi al brasiliano, Mbappé ha inoltre dato una spallata a Messi. Intervistato da Depar Sports, Rooney ha dichiarato: "Un giocatore di 23 anni che dà una spallata a Messi... Non ho mai visto un ego più grande in vita mia. Qualcuno dovrebbe ricordare a Mbappé che quando Messi aveva 23 anni aveva già vinto quattro Palloni d'Oro".