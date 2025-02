Rosso a Tomori, Parolo: "Penso sia una falla di questo regolamento"

Marco Parolo è intervenuto nel post gara di Empoli-Milan per commentare l'episodio dell'espulsione a Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni di Marco Parolo: "Penso sia una falla di questo regolamento: questo episodio sarà chiave per cambiare il regolamento. Nel momento in cui c’è un’espulsione, il provvedimento è serio devi calcolare da dove nasce questo. Diamo un vantaggio anche a un’eventuale espulsione nata da posizione irregolare anche se doppio giallo. La seconda ammonizione pesa. Vai a condizionare tanto una partita con Tomori che non sarebbe intervenuto se la bandiera si fosse alzata".