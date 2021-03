Rossoneri con più presenze nel 2020/21: dopo Kessie c'è Castillejo

Non ci si stupisce che Franck Kessie sia il giocatore rossonero con più presenze in questa stagione, ben 40 tra campionato, preliminari, Europa League e Coppa Italia. Dopo l'ivoriano, oltre a Donnarumma, c'è una sorpresa, ovvero Samu Castillejo: sia il portiere sia lo spagnolo hanno disputato 38 gare nel 20/21. Castillejo è anche il terzo giocatore più convocato in stagione sempre dietro a Kessie: 42 volte l'ex Atalanta, 41 il classe '95. Davanti a tutti, con 43 convocazioni, c'è Tatarusanu.