Rossoneri in Nazionale, oggi tocca al Portogallo di Rafa Leao

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro la Spagna e una prestazione indimenticabile per essere la prima da titolare con il Portogallo e dimenticabile per la prestazione in sè, Rafa Leao ha la possibilità di rifarsi con la Svizzera questa sera. Il portoghese del Milan, con molta probabilità, partirà dalla panchina, ma avrà le sue occasioni a gara in corso.