Rossoneri in prestito, al Cosenza brilla il talento di Brescianini

Quando il momento si fa decisivo, ecco che, a Cosenza, spunta un bomber all’improvviso: Marco Brescianini, che di ruolo fa il centrocampista. Il calciatore di proprietà del Milan sta vivendo un magic moment a livello personale, con due gol nelle ultime due partite di campionato: due gol che però, alla squadra allenata da William Viali, hanno portato ben 6 punti in classifica. Due vittorie per uno a zero, contro Spal e soprattutto Frosinone, due reti davvero di pregevole fattura: il Cosenza ringrazia Marco Brescianini per il rendimento, un rendimento che sta dimostrando tutto il valore e le qualità di questo ragazzo, all’apparenza timido e silenzioso, ma con una grande personalità in campo. Precisiamo che il terzo gol stagionale di Marco, in questo campionato, è stato segnato a inizio anno al Modena: altro gol da tre punti.

Il classe 2000 ha un contratto col Milan fino al 2024 ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere: non è da escludere che, dopo questa ottima stagione, non nascano nuove opportunità, anche in Serie A.

Marco Brescianini è un fattore per il Cosenza, che è in piena corsa salvezza e nelle ultime cinque partite ne ha vinte tre. Il centrocampista scuola Milan, nelle ultime cinque, ha giocato in tutte e cinque 90 minuti, a testimonianza di come sia nel suo miglior momento della stagione. E al rientro dalla pausa arriva il Pisa, in casa. Un altro test salvezza che i Lupi non vogliono sbagliare.