Rossoneri in prestito, come sta andando Messias al Genoa

Junior Messias è stato ceduto in prestito quest'estate dal Milan al Genoa: nonostante un gol all'esordio contro la Roma, il brasiliano per il momento non ha trovato grande continuità dal punto di vista fisico. A oggi, l'ex Crotone ha collezionato appena due presenze, entrambe entrando dalla panchina. I minuti collezionati sono appena 26. Appena ritornerà in forma potrebbe essere un fattore importante per il Grifone.