Royal continua a giocare con gli Spurs: altri 45' nella sconfitta contro il Bayern

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Emerson Royal sempre più vicino al Milan in questo calciomercato. Nonostante questo, comunque, l'allenatore del Tottenham Ange Postecoglu sta continuando a a fare affidamento il calciatore brasiliano nella tournée in Corea del Sud degli Spurs.

Dopo averlo fatto giocare per oltre un'ora contro la rappresentativa della K-League nel corso della settimana, l'allenatore greco ha questa volta utilizzato il Emerson Royal per 45', più recupero, nella sconfitta per 2 a 1 del Tottenham contro il Bayern Monaco. L'ex Barcellona è entrato al posto del giovane Archie Gray, andando a ricoprire la sua posizione originale, ovvero quella di terzino a destra.

MN - Contatti continui per Emerson Royal: distanza ridotta. Accordo vicino

Dopo aver chiuso per Strahinja Pavlovic, ufficializzato nella giornata di mercoledì dal Milan, il club rossonero sta lavorando alacremente per chiudere un altro colpo in difesa. In particolare, come richiesto fin da subito da Fonseca, da via Aldo Rossi ci si sta concentrando su un nuovo terzino destro, un'esigenza che è diventata ancora più stringente dopo il grave infortunio per Alessandro Florenzi. In questo senso il Diavolo sta seguendo da vicino, da diverse settimane, il brasiliano Emerson Royal che adesso è sempre più vicino.

Distanza ridotta

Come viene appreso dalla redazione di MilanNews.it stanno continuando i contatti tra il Milan e il Tottenham per chiudere la trattativa, intensificati come già detto dopo l'infortunio di Florenzi. Nelle ultime ore la distanza è stata ridotta sensibilmente e l'accordo tra i rossoneri e i londinesi è sempre più vicino. Secondo le informazioni raccolte, l'operazione complessiva potrebbe chiudersi attorno ai 15-17 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Con il giocatore invece l'accordo c'era già da tempo e proprio la volontà del brasiliano di ripartire dal rossonero ha fatto la differenza per far sì che Milan e Tottenham continuassero a lavorare per trovare un accordo che, ormai, è molto vicino: il terzino firmerà un contratto pluriennale.