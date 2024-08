Royal sicuro: "Milan l'opzione migliore per me: sono stato leader in tutte le squadre"

Dopo la prima giornata rossonera ieri, trascorsa tra visite mediche, idoneità sportiva e firma in sede, oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi così per la prima volta a tifosi milanisti e giornalisti. Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 22, è stato acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, al termine di una trattativa molto lunga. Queste le sue dichiarazioni.

Hai sempre creduto nel Milan? "Sì io ho parlato molto con il club e i rappresentanti. Sempre è stato chiaro che il Milan era l'opzione migliore per me: lo tengo nel sangue. Posso essere attaccante e difensore, ho voglia. Il Milan ha sempre creduto in me. Nonostante io sia molto giovane sono stato un leader in tutte le squadre in cui sono stato: è nel mio carattere. Parlo molto con i miei compagni anche durante l'allenamento. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare il meglio"