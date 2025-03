Rudiger: "In Italia ci sono club come Roma, Napoli, Juventus, Inter, Milan, grandi club importanti. E il miglior cibo"

Due anni alla Roma, poi l'esplosione al Chelsea. Infine il trasferimento al Real Madrid, dove la crescita è stata esponenziale. Antonio Rudiger, difensore dei blancos e della Germania, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia, ha fatto chiarezza su quello che potrà essere il proprio futuro a livello di club.

Il difensore ha fatto capire di essere molto legato all'Italia dove ha trascorso due stagioni con la maglia dei giallorossi: "Per me l'Italia in passato è stata molto importante, ho imparato tanto a livello difensivo. E poi mi è piaciuta la vita, come il cibo: in Italia ci sono la miglior pasta e il miglior cibo. Ci sono club come Roma, Napoli, Juventus, Inter, Milan, grandi club importanti", ha dichiarato. Ma il suo futuro sarà ancora al Real Madrid, almeno per il momento: "Nel calcio non si sa mai, ma sono molto contento di dove sono e non penso a dove mi porterà il futuro".

Venticinque presenze in Liga in questa stagione, 41 quelle complessive con due gol messi a segno in Champions League. L'attuale contratto scadrà il 30 giugno 2026, ma al momento non sembrano esserci problemi per un eventuale rinnovo: Rudiger, salvo ribaltoni clamorosi, resterà al Real Madrid ancora per diverse stagioni, provando a vincere tutto..