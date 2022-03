Rush finale in campionato, ecco il calendario del Milan fino alla fine

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Sabato pomeriggio alle ore 15.00 ripartirà la Serie A, per poi non fermarsi più fino alla fine. Un mini campionato di 8 partite che deciderà tutto. Il Milan di Stefano Pioli si trova in testa alla classifica e continua a coltivare il sogno scudetto. L'appetito vien mangiando. Se l'iniziale obiettivo era quello di arrivare fra le prime quattro per dare continuità alla qualificazione in Champions League della scorsa stagione, dopo le vittorie contro Inter e Napoli in campionato c'è stata una presa di coscienza ulteriore. Facciamo il punto sul calendario dei rossoneri da qui alla fine della stagione:

04/04 Bologna

10/04 TORINO

15/04 Genoa

19/04 INTER (Coppa Italia)

24/04 LAZIO

01/05 Fiorentina

08/05 VERONA

15/05 Atalanta

22/05 SASSUOLO

In maiuscolo le gare in trasferta