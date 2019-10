Sandro Sabatini, giornalista e conduttore televisivo, ha parlato così del Milan su Radio Sportiva: "Il Milan ha speso 200 milioni con Fassone, anche l'Inter ha speso: meglio spendere su 2/3 acquisti invece di 7/8 mezzi giocatori. Per la prima volta ho visto una situazione molto pericolosa per il Milan, una somma di individui e non un gruppo".