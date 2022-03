Sabatini: "Lotta Scudetto? La tabella verrà aggiornata dopo Juve-Inter"

MilanNews.it

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a SportMediaset sulla lotta Scudetto: "Guardare il calendario è il gioco di questo momento per le squadre che lottano per lo scudetto. Tralasciamo la Juventus, perché ci fidiamo del suo allenatore Massimiliano Allegri, che sostiene di non poter arrivare alla quota scudetto. Queste tre squadre – Inter, Milan e Napoli – possono andare oltre gli 83 punti. Attenzione alle squadre che possono togliere loro qualche punto. Il Milan va a giocare a Cagliari sabato, mentre l’Inter ci andrà alla penultima quando il Cagliari avrà ben altre motivazioni. Idem con il Bologna, in attesa della data per il recupero. E occhio al Torino, che finora ha bloccato anche Inter e Juventus. L’unica squadra presente in tutti i calendari è la Fiorentina, che all’ultima giornata ospiterà la Juventus. La mia impressione è che la tabella verrà aggiornata subito dopo la sosta, cioè dopo “scontro diretto” tra Juventus-Inter…".