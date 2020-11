Sabatini: "Milan? La squadra perfetta che vince sempre non esiste. Su Donnarumma..."

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha rilasciato queste parole sul Milan: "La squadra perfetta che vince sempre non esiste. Ieri sono arrivati tre schiaffi, ma nella normalità il Milan non è una squadra che le partite le vince tutte ma nemmeno una squadra che perde sempre in casa 3-0. Donnarumma? In carriera ha fatto decine di errori ma centinaia di grandi parate con cui ha salvato il Milan. Romagnoli? In proporzione alle aspettative e quanto era stato pagato, finora ha avuto un rendimento appena sufficiente".