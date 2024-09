Sabato rossonero: tutti i "Milan" in campo oggi dalla Prima al Femminile

Oggi il Milan fa il pienone di partite. Tutte le squadre rossonere più importanti scendono in campo, in momenti diversi della giornata. Un sabato interamente rossonero, dalla mattina alla sera. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Primavera di Federico Guidi: al Puma House of Football arriva l'Empoli per la quarta giornata di campionato. Alle 18 poi tocca al Milan Femminile impegnato nella seconda giornata di Serie A contro la Fiorentina, un vero e proprio big match.

Mezz'ora dopo, a Busto Arsizio, il Milan Futuro ospiterà l'Ascoli sempre per la quarta giornata del Girone B di Serie C anche se dovrà recuperare il terzo turno contro il Torres martedì 17. Infine l'appuntamento più atteso, quello della prima squadra che alle 20.45 a San Siro ospita il neopromosso Venezia ed è ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione.