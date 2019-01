Sacchi: "Cari Rino e Carlo, ecco come vincere"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta rubrica "Sopra la panca", Arrigo Sacchi ha parlato del big match in programma stasera a San Siro: "Riparte la Coppa Italia ed è ancora Milan-Napoli. La partita di sabato - scrive l’ex tecnico rossonero - ci dice che sarà un incontro equilibrato. Il Napoli potrà battere il Milan unicamente se migliorerà in generosità, entusiasmo e spirito di squadra che sono i valori imprescindibili per raggiungere buon gioco e vittorie. I rossoneri di Rino stanno crescendo. È migliorato lo spirito di squadra, la motivazione e l’entusiasmo. Ora i rossoneri sono un team che lotta su ogni pallone, si impegna e cresce. Gli acquisti di Piatek e Paquetà stanno portando entusiasmo e speranza sia alla squadra sia agli appassionati tifosi rossoneri. La fase difensiva sta migliorando anche se si arretra troppo e così è difficile ripartire. La fase offensiva rossonera è migliorata, ma ci sono ancora ampi margini di crescita nella velocità, nei tempi delle giocate e nello sfruttamento degli spazi e del movimento. Voglio bene ad entrambi gli allenatori, spero che sia una bella partita e che vinca chi lo avrà meritato maggiormente".