Sacchi consiglia Fonseca: "Importante che non si accontenti di chi gli portano. Deve vigilare e, nel caso, puntare i piedi"

vedi letture

Il calciomercato è aperto quasi da un mese e il Milan ha concluso una sola operazione, quella che ha portato in rossonero Alvaro Morata. Il club e la dirigenza sono però al lavoro per chiudere almeno un paio di colpi prima dell'inizio del campionato, in modo tale da offrire a Fonseca la miglior rosa possibile. In merito a tutto questo e al momento del Milan a livello generale ha scritto oggi l'ex tecnico Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi: "Mi auguro che Fonseca sia all’altezza del ruolo che gli hanno affidato. Un compito di grande responsabilità perché allenare il Milan è un incarico difficile, che dà notevole prestigio e allo stesso tempo richiede il massimo impegno. L’importante è che in questo periodo di trattative non chiuda gli occhi e non si accontenti di chi gli portano: sarebbe un errore gravissimo. Deve vigilare e, se è il caso, puntare i piedi. L’obiettivo per il Milan è avere un gioco: lo si ottiene solo se si hanno le idee e gli interpreti giusti per svilupparlo".