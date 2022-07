Sacchi: "Il Milan lotterà per il titolo. Ma guai se si sentono arrivati..."

MilanNews.it

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Nello specifico Sacchi ha risposto sulle possibilità che i rossoneri hanno di ripetersi in campionato anche in questa stagione: "Il Milan lotterà per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in fretta quello che hanno fatto, una specie di miracolo, e si mettano sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato. Partono dall’entusiasmo per lo scudetto conquistato, e questa è una bella dose di energia, ma guai a loro se si sentono arrivati".