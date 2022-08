Sacchi: "In Italia c'è qualche squadra che gioca un calcio da protagonista, divertente, che dia emozione"

MilanNews.it

Intervenuto durante la cerimonia per i sorteggi dei gironi di Champions League, Arrigo Sacchi ha parlato così: "Grande emozione, non ci pensavo. Devo ringraziare chi ha dato questo bellissimo regalo. Mi sono impegnato al massimo, ma non pensavo mai di avere questo".

Sul calcio di Sacchi: "Devo dire che le squadre straniere si avvicinano quasi tutti. In Italia c'è qualche squadra che gioca un calcio da protagonista, divertente, che dia emozione. Per dare emozioni deve essere un'evoluzione continua. Mi auguro di vedere sempre spettacoli sportivi e che si vinca con merito, spettacolo, emozioni e divertimento. Fare squadra è una delle cose più improbabili".